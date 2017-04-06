В Сухуми сожгли человека

В районе Маяка в Сухуми совершено нападение на семью. По некоторым данным, в дом, где проживала семья пришли неизвестные люди с целью ограбления. В ходе потасовки была избита женщина 1948 года рождения и мужчина (её супруг), которого грабители подожгли.



Как сообщает, Apsny LIFE, из-за ран, несовместимых с жизнью мужчина скончался. Женщина в тяжёлом состоянии доставлена в Республиканскую больницу.



«Она была очень сильно избита. Её доставили в реанимацию. На голове у женщины было огромное количество ран, которые зашивали около трёх часов. Супруг женщины был уже сожжен, поэтому его сразу отвезли в морг», - рассказала Apsny LIFE сотрудница Республиканской больницы.









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