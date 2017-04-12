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    Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
    12.04.2017
    Члены семьи задержанных 5 апреля на линии оккупации Абхазии Арчила и Пааты Рогава сегодня опять собрались на Ингурском мосту, где провели предупредительную акцию. По заявлению сестры Пааты Рогава, власть не обращает на них внимания.

    "Если до завтрашнего дня никто не отзовется, и не сообщит нам, в каком состоянии находятся мой отец брат, а также не будем знать, что делает власть для их освобождения, мы опять соберемся здесь и начнем перманентную акцию"- заявила Тинатин Рогава.

    Мать Пааты Рогава сегодня находилась у т.н. поста Абхазии. После возвращения оттуда она заявила, что если власть будет бездействовать, члены семьи всеми путями постараются перейти в Абхазию и на месте разобраться в ситуации.


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