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    В Сирии ранили российских журналистов
    18.04.2017
    В Сирии двое журналистов российского пропагандистского агентства ANNA-news, зарегистрированного на оккупированной территории Грузии - в Абхазии, ранены при обстреле боевиками ИГ в Дейр-эз-Зоре, передает РИА «Новости».

    «Сегодня при перебежке для посадки в вертолет военкоры ANNA-news Игорь Димитриев и Олег Блохин попали под удар самодельной мины с каптера ИГ», — говорится в сообщении.

    Состояние журналистов оценивается как «нормальное». Они эвакуированы из Дейр-эз-Зора в Эль-Камышлы.

    Сообщается, что корреспонденты сняли обстрел на видео.

    Несмотря на то, что ANNA-news позиционируется российскими СМИ как "абхазское", оно на самом деле является российским. Журналисты этого агентства зафиксированы во многих горячих точках, где Россия ведет военные действия.




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