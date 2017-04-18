В Сирии ранили российских журналистов

В Сирии двое журналистов российского пропагандистского агентства ANNA-news, зарегистрированного на оккупированной территории Грузии - в Абхазии, ранены при обстреле боевиками ИГ в Дейр-эз-Зоре, передает РИА «Новости».



«Сегодня при перебежке для посадки в вертолет военкоры ANNA-news Игорь Димитриев и Олег Блохин попали под удар самодельной мины с каптера ИГ», — говорится в сообщении.



Состояние журналистов оценивается как «нормальное». Они эвакуированы из Дейр-эз-Зора в Эль-Камышлы.



Сообщается, что корреспонденты сняли обстрел на видео.



Несмотря на то, что ANNA-news позиционируется российскими СМИ как "абхазское", оно на самом деле является российским. Журналисты этого агентства зафиксированы во многих горячих точках, где Россия ведет военные действия.









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