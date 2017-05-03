МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы

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03.05.2017 Министерство иностранных дел Грузии в ответ на вопрос Civil.ge подтвердило, что на Женевских международных дискуссиях стороны достигли «малого прогресса» в связи с документом о неприменении силы, но ведомство также отметило, что «в подходах участников сохраняются фундаментальные различия, что пока не дает оснований для разговора о каком-либо существенном прогрессе».



Этому заявлению предшествовал комментарий министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время визита в сепаратистскую Абхазию 18-19 апреля, согласно которому, Москва «в обозримом будущем реально заключить юридически обязывающий документ о неприменении силы».



До заявления Лаврова, 28-29 марта прошел 39-ый раунд Женевских международных дискуссий. Комментируя эту встречу, представитель ОБСЕ на переговорах Гюнтер Бехлер заявил в интервью 10 апреля, что раунд «был очень плодотворным; Мы подошли близко к заявлению о неприменении силы; Об этом ведутся переговоры между Россией и Грузией».



Обсуждение вопроса о неприменении силы





Женевские международные дискуссии с целью обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных вопросов, на которых сопредседательствуют ЕС, ОБСЕ и ООН, стартовали после августовской войны 2008 года. В них также участвуют представители Грузии и России, а также сепаратисты из Сухуми и Цхинвали.



Одним из главных вопросов повестки дня Женевских международных дискуссий является обязательство о неприменении силы. Соглашение о прекращении огня от 2008 года, а также дополнительный документ от сентября 2008 года подчеркивают необходимость таких обязательств наряду с задействованием международной системы безопасности.



Тбилиси желает, что обязательство о неприменении силы со стороны России было бы гарантировано путем размещения международных миротворцев – или, как минимум, мирных мониторов. После того, как в 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Цхинвалського региона, Миссии наблюдателей ЕС не предоставляется доступ ни в один из этих регионов.



Во время выступления в Европарламенте в 2010 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили в одностороннем порядке взял обязательство о неприменении силы. После смены парламентского большинства, это обязательство в марте 2013 года, а потом и в декабре 2016 года взяли и парламенты новых созывов. Обязательство о неприменении силы предусмотрено также и в Соглашении об ассоциации между Грузией и ЕС.



К заявлению президента Саакашвили от 2010 года присоединились и де-факто руководители Сухуми и Цхинвали, но, по мнению Тбилиси, это не имеет никакого юридического веса. Россия, которая в 2008 году оккупировала часть территорий Грузии и в обоих регионах в настоящее время расквартированы ее войска, не собирается брать на себя обязательство о непримененении силы. Объединение вооруженных сил сепаратистской Абхазии и Цхинвальского региона с Вооруженными силами России, по мнению Тбилиси, увеличивает потребность в заявлении о неприменении силы.



В рамках Женевских международных дискуссий Грузия настоятельно требует от России взятия обязательства о неприменении силы. Россия отказывается, заявляя, что она не является стороной конфликта. Вместо этого Москва настаивает, чтобы Тбилиси подписал соглашения о неприменении силы с Сухуми и цхинвали, что, по мнению Тбилиси, было бы равносильно формальному признанию этих двух регионов.



Из-за того, что по этим двум вопросам достигнуть консенсуса не удалось, сопредседатели Женевских международных дискуссий разработали текст декларации о неприменении силы, которая обсуждается с начала 2012 года. Ставить подпись под декларацией не является обязательным, но она может быть сделана сопредседателями переговоров от имени участников.



В связи с тем, что участники Женевских дискуссий в обсуждениях участвуют в «персональном ранге», а не с официальным статусом (для того, чтобы избежать затруднений с вопросом о статусе представителей Абхазии и Цхинвали), маловероятно, что такой документ будет считаться обязательным к выполнению. Тбилиси настаивает на том, чтобы соглашению по такой декларации предшествовало формальное обещание со стороны России о неприменении силы против Грузии.









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