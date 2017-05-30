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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Камера вместо награды: эксклюзивные детали ликвидации Вальмера Бутбы и Тамаза Квеквескири

30.05.2017 Газета "Хроника +" публикует эксклюзивные детали ликвидации абхазского полевого командира, полковника Вальмера Бутбы, известного жестоким обращением с грузинами, и также известного "боевика" Тамаза Квеквескири, того же "мультика". Предлагаем статью без изменения.



Вальмер Бутба был известным полевым командиром во время российско-грузинской войны в Абхазии. После войны, в марте 1994 года он участвовал в повторном геноциде грузинского населения сел т.н. "низкой зоны" Гальского района, который проходил на фоне абсолютного игнорирования российскими миротворческими силами.



Вальмер Бутба в звании полковника сначала на войне, а затем в Гальском районе стал знаменитым из-за применения жесточайших методов в отношении грузинского населения Гальского района. У него было весьма большое влияние не только на абхазскую администрацию Гали, но и вообще на т.н. кабинет министров.



Гальский район фактически был в руках Вальмера Бутба. Он возглавлял рэкет, а в начале 2000-х годов у него была хорошо организованная группа, ориентированная на похищения людей.



После похищения у семьи требовали выкуп. Были случаи, когда похищение заканчивалось убийством, если семья и близкие не выполняли обещание, и не собирали своевременно необходимую сумму.



В 2000-2001 годы группа Вальмера Бутбы стала серьезной угрозой на территории Гальского района для жителей не только гальского, но и Зугдидского района: с 2004 года в группе Бутбы нашли убежище многие притесненные тогдашней властью этнически грузинские криминалы, участвующие в похищениях людей из Зугдидского района. Правой рукой и неразлучным другом Вальмера Бутбы был Тамаз Квеквескири, тот же "мультик", который никак не отставал от командира группы в патологической ненависти к грузинам.



Перед грузинскими силовыми ведомствами актуально встал вопрос обезвреживания этой преступной группы, которое взяло на себя одно из подведомств (ведомство и подведомство сознательно не называются).



Возглавившие это решение, разумеется, пришли к заключению, что обезвредить группу не удастся без ареста или ликвидации ее командира и "правой руки". Поскольку практически было невообразимо задержать и доставить их на территорию, контролируемую грузинской стороной, было решено ликвидировать обеих.



Операцию, предположительно, невозможно было провести, не найдя кого-либо из окружения Вальмера Бутбы, который бы взял на себя эту миссию, то есть ликвидацию известных своей жестокостью Бутба и Квеквескири. Задача была неразрешимой, но в силу совпадения обстоятельств выход нашелся.



В то время в Зугдидской тюрьме отбывал наказание человек, задержанный за похищение человека еще во время правления Эдуарда Шеварднадзе, который как раз таки был членом группы Вальмера Бутбы. Его взяли, когда по списку, заранее составленному Вальмером Бутба, он похищал или заманивал людей в Гальский район с целью вымогательства денег у семьи.



А.С. был присужден к 8 годам лишения свободы, а ко времени необходимости спланировать операцию ему оставалось всего каких-то год и несколько месяцев.



В тюрьме А.С. узнал об активизации грузинских правоохранителей в направлении Гали, и ему удалось передать им, что мог помочь в планах, связанных с Вальмером Бутба, разумеется, с учетом своих интересов. С ним срочно связались, налицо был член ближайшего окружения Бутба, человек, не скомпрометированный в глазах абхазского криминала, который попался "на дело", и отбывал наказание в тюрьме.



А.С. потребовал освобождения, и гарантию неприкосновенности после завершения операции. Однако один из руководителей силовой структуры Самегрело, непосредственно проводящий переговоры с ним, смог убедить его, что его досрочное освобождение могло вызвать подозрение у Бутбы. Зато он получил гарантию, что у него не будет никаких проблем со стороны администрации в тюрьме, и детали операции будут спланированы вместе с ним. Так и произошло. Операция больше года планировалась вместе с А.С., и были предусмотрены все детали, начиная от получения информации, заканчивая ее передачей.



А.С. жил в селе, прилегающей к линии оккупации, разумеется, на территории, контролируемой грузинской стороной. Через несколько дней с его освобождения спецназ окружил дом А.С., а недавно вышедший из тюрьмы А.С. сумел сбежать из окруженного дома за пять минут до того, как туда проникли спецназовцы.



Из его дома официально изъяли автомат и гранату, а также А.С. официально был объявлен в розыск. Эту информацию вместе с кадрами операции максимально передали СМИ и центральным телевидениям, и несколько раз повторили в информационных выпусках. Было сказано, что разыскиваемый А.С. предположительно, скрылся в Гальском районе.



Разумеется, эта "спецоперация" была частью плана, чтобы у А.С. был алиби в лазах Вальмера Бутба. А.С. действительно "скрывался" на территории Гальского района, причем так, что сам не выходил на связь с полковником-криминалом. Через неделю Вальмер Бутба сам разыскал его и пожурил, почему, мол, не пришел прямо ко мне…



Стоял ноябрь 2011 года. С того дня Бутба не отпускал от себя А.С. По плану в одежде у А.С. было вмонтировано устройство для записи, и он записывал разговоры на карту памяти большого объема, во время чего планировались криминальные рейды, разбирали совершенные в прошлом дела, называли содействующих лиц и союзников криминалов, как на том, так и на этом берегу Ингури.



Раз в неделю А.С., будто бы с целью узнать как дела у семьи, на территории Гали, вблизи от Ингурского моста встречался с двоюродным братом, который на самом деле был сотрудником силовой структуры. В это время там же поблизости находился и Вальмер Бутба, и своим отрядом перекрывал периметр, чтобы на А.С не произошло нападение.



Во время встречи А.С. незаметно передавал "двоюродному брату" полную информации флэшку, и взамен брал у него новый чип. Информация, переданная А.С., была настолько значимой, что во время их расшифровки произошла превенция десятков преступлений, спасли большое количество людей, которых криминалы собирались похитить. Все это происходило так, чтобы у Вальмера Бутба не возникло подозрение, А.С. по-прежнему оставался его доверенным лицом…



В конце декабря 2011 года А.С. сказал Вальмеру Бутба, что сбирался тайком поехать домой на неделю, дескать, в преддверии Нового года полиция расслаблена, ничего не узнает, закроюсь у себя дома, и никуда не буду выходить, и обещал вернуться назад на следующий день после рождества. Он попросил полковника отвезти его на машине куда-нибудь поближе к Ингури, откуда он бы пешком перешел брод Ингури.



Вечером ничего не подозревающий Вальмер Бутба посадил А.С. к себе в машину, вместе с ним был "мультик", тот же Тамаз Квеквескири. За рулем сидел Бутба, а А.С. на заднем сиденье. По дороге Вальмер Бутба призывал А.С. проявлять осторожность, и давал советы, сказал также, что если он почувствует какую-либо опасность, пусть позвонит, и он введет в то село войска, дескать, не дам тебя в обиду полиции. Потом еще раз наказал беречь себя, и подарил пистолет "Макарова" с одной полной обоймой.



По плану в тот день ликвидация Вальмера Бутба не планировалась, но А.С. принял это решение независимо. Он выстрелил в голову Бутба, и убил на месте, а потом повернулся и выстрелил три пули в "мультика". До Ингури было довольно далеко. Опасность, что он мог напороться на патруль абхазской милиции, была немалая. А.С. там же сбросил из машины труп Вальмера Бутба, быстро перетащил с дороги и бросил в канаву, сам сел за руль и на большой скорости продолжил путь в направлении Ингури. Проехав небольшое расстояние, сбросил труп "мультика" не останавливая машину, поскольку отлично понимал, что его жизнь зависит от того, как скоро достигнет до брода Ингури, и перейдет на территорию, контролируемую грузинской стороной.



Из-за быстрой езды по разбитой проселочной дороге мотор машины перегрелся и двигатель заглох. А.С. бросил машину и побежал к Ингури.



После того, как перешел в брод и попал на территорию, контролируемую грузинской стороной, А.С. у первого же жителя попросил мобильный. Он позвонил к непосредственному планировщику операции, а тот ввел в курс дела тогдашнего министра обороны Бачо Ахалая в Тбилиси, который непосредственно был включен в подготовку и планировку операции.



Через несколько минут отправили вооруженную до зубов группу в вышеназванное село, А.С. безопасно вывезли из опасной зоны, и срочно доставили в Тбилиси, где его представили министру Бачо Ахалая.



Как и обещали, А.С. получил государственные привилегии, ему назначили охрану, арендовали квартиру.



Через некоторое время власть изменилась, Министерство обороны отказало А.С. платить за квартиру, сняли также охрану. А.С. пришел в военную полицию и полностью идентифицировал себя перед новым руководством, надеясь, что ему не откажут в специальных мерах безопасности, и охране его жизни.



В военной полиции ему коротко ответили: "Не мы тебя отправили на это задание, кто послал, от того и требуй охрану, и деньги за аренду квартиры". Так остался на улице человек, исполнивший уникальную операцию, который в любой нормальной стране, несмотря на смену власти, был бы в большом почете.



Это было время, когда абхазская сторона откровенно обвиняла грузинские спецслужбы в ликвидации Бутбы и Квеквескири. Сестра Вальмера Бутбы назначила десятки тысячи долларов награды за убийство А.С., и об этом знали не только абхазские, но и грузинские криминалы, которые тогда скрывались в Гальском районе. Разумеется, об этом знали и грузинские спецслужбы, но, несмотря на это, забрали охрану у А.С., и фактически оставили на улице.



А.С., который не мог поехать в Зугдиди из-за близости зоны конфликта и линии оккупации, оставалось лишь идти в тюрьму. Он достал оружие и напал на магазин, после чего его задержали, и присудили заключение.



А.С. до сих пор отбывает наказание.











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