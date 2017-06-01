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    В Абхазии опровергли наличие представительства Hyundai
    01.06.2017
    Абхазские СМИ накануне распространили информацию о том, что компания Hyundai привезла свои автомобили на тестирование в регион.

    Представитель марионеточного режима Кан Тания в комментарии агентству Front News International заявил, что официальное представительство автомобильной компании в регионе отсутствует.

    «На данный момент официальное представительство компании Hyundai в Абхазии отсутствует. В преддверии курортного сезона подобные мероприятия можно назвать одним из элементов «мягкой силы» Абхазии, которые служат подспорьем для популяризации позитивного имиджа Абхазии и её красот с целью привлечения ещё большего числа туристов», - сказал Тания.

    По сообщениям российских и абхазских СМИ стало известно, что что компания Hyundai решила протестировать в Абхазии всю линейку своих кроссоверов от самой новой модели, бестселлера Creta, до семиместного Grand Santa Fe.




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