В Абхазии опровергли наличие представительства Hyundai

Абхазские СМИ накануне распространили информацию о том, что компания Hyundai привезла свои автомобили на тестирование в регион.



Представитель марионеточного режима Кан Тания в комментарии агентству Front News International заявил, что официальное представительство автомобильной компании в регионе отсутствует.



«На данный момент официальное представительство компании Hyundai в Абхазии отсутствует. В преддверии курортного сезона подобные мероприятия можно назвать одним из элементов «мягкой силы» Абхазии, которые служат подспорьем для популяризации позитивного имиджа Абхазии и её красот с целью привлечения ещё большего числа туристов», - сказал Тания.



По сообщениям российских и абхазских СМИ стало известно, что что компания Hyundai решила протестировать в Абхазии всю линейку своих кроссоверов от самой новой модели, бестселлера Creta, до семиместного Grand Santa Fe.











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