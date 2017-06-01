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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ

01.06.2017 Почти пять часов шла очередная встреча в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них в Гали вчера, 31 мая. После завершения встречи заместитель начальника аналитического департамента СГБ Кахабер Кемоклидзе заявил журналистам на мосту Ингури, что наряду с другими актуальными проблемами четко и ясно был поставлен вопрос в связи с процессом бордеризации.



Разговор идет о присвоении российскими военными в сопредельном с селом Набакеви селе Хурча Зугдидского района почти 2 гектаров сельскохозяйственной земли местных жителей, которой собственники уже два месяца, как не могут пользоваться.



"В Хурче зафиксировано незаконное установление ограждений. По нашей оценке, которую мы очень четко зафиксировали участникам встречи, этот факт прямо пропорционально наносит вред среде безопасности. Он прямо создает угрозу и ограничивает право передвижения местных, и нарушает фундаментальные права и основные свободы людей. Я убежден, что в связи с процессом бордеризации центральная власть Грузии продолжит работу во всех дипломатических механизмах, чтобы выдвинуть этот вопрос"- заявил Кахабер Кемоклидзе.



В то же время, по его словам, центральная власть поставила вопрос о задержании граждан у линии оккупации, и о проблемах, вызванных закрытием т.н. контрольно-пропускных пунктов.



"Одним из классических негативных примеров этой проблемы был пример, зафиксированный в мае, когда один из местных старался пересечь линию оккупации и утонул в Ингури. Мы очень детально поставили этот вопрос с участниками встречи и зафиксировали, что инциденты такого типа вызваны как раз таки закрытием пропускных пунктов на оккупационной линии, который в данном случае, к сожалению, фатально закончился"- заявил Кахабер Кемоклидзе.



По словам представителя СГБ, предметом активного рассмотрения стала тема Хвичи Цкарозия, задержанного 9 мая у линии оккупации. По информации Кахабера Кемоклидзе, его задержали по обвинению пересечения т.н. границы, и находится в изоляторе Гали.



"Участникам встречи, в том числе представителям международных организаций мы четко зафиксировали, что задержания прямо пропорционально являются ограничением фундаментальных прав человека, и необходимо в кратчайшие сроки освободить Цкарозия"- говорит представитель СГБ.



По заявлению Кахабера Кемоклидзе, в данном направлении Служба государственной безопасности, так же как и аппарат центрального правительства, продолжит работать.



По его словам, в июне запланированы женевские международные дискуссии, и политические структуры, включенные в этот высокий политический формат, выдвинут на передний план и рассмотрят все те важные инциденты, которые не были урегулированы на встрече превенции инцидентов и механизма реагирования на них.



Помимо вопроса бордеризациии и инцидентов, зафиксированных у линии оккупации, на встрече в Гали говорили о вопросе освобождения грузинских заключенных, в том числе Георгия Лукава, и отца и сына Арчико и Пааты Рогава. На сегодняшней встрече выяснилось также, что де-факто власть прекратила уголовное преследование в отношении убийцы Гиги Отхозория, Рашида Канджи-Оглы.



Очередная встреча превенции инцидентов и механизма реагирования на них в Гали намечена на 28 июня.











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