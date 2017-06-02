Наблюдатели ЕС выразили сожаление по поводу освобождения в Абхазии Рашида Канджи-оглы

02.06.2017 «Большим разочарованием» назвала в официальном заявлении Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС) прекращение Абхазией уголовного преследования пограничника Рашида Канджи-оглы по делу об убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория, информирует «Кавказский узел».



МНЕС выразила сожаление по поводу сообщения представителей властей самопровозглашенной республики об освобождении Канджи-оглы. «После одного полного года интенсивной работы и передачи материалов расследования на встречах МПРИ, этот факт неисполнения правосудия был большим разочарованием», - говорится в заявлении МНЕС, размещенном на официальном сайте миссии.



«Грузинская сторона задействует все легальные рычаги для того, чтобы убийца Гиги Отхозория отбывал срок заключения в Грузии», - заявил изданию Livepress представитель Тбилиси на переговорах МПРИ, руководитель информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Кахабер Кемоклидзе.



По его словам, вопрос о выдаче Канджи-оглы будет поднят на очередном раунде Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе.









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