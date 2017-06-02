.: Лента Новостей
  • Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
  • ГА ООН приняла резолюцию по ВПЛ в Грузии
  • В Сочи абхаз расстрелял подругу и пытался покончить с собой
  • Россия не желает брать ответственность за действия своих подопечных на оккупированных территориях
  • Российской помощи абхазам не хватает - будут собирать с миру по копейке
  • Грузинам Абхазии предлагают российское гражданство, чтобы вынудить их отказаться от грузинского
  • Наблюдатели ЕС выразили сожаление по поводу освобождения в Абхазии Рашида Канджи-оглы
  • Жена заключенного Драндской тюрьмы просит власть уделить внимание бывшим бойцам
  • Российские оккупанты летом проведут более 100 учений в Абхазии
  • В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ

    •
     
    Наблюдатели ЕС выразили сожаление по поводу освобождения в Абхазии Рашида Канджи-оглы
    02.06.2017
    «Большим разочарованием» назвала в официальном заявлении Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС) прекращение Абхазией уголовного преследования пограничника Рашида Канджи-оглы по делу об убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория, информирует «Кавказский узел».

    МНЕС выразила сожаление по поводу сообщения представителей властей самопровозглашенной республики об освобождении Канджи-оглы. «После одного полного года интенсивной работы и передачи материалов расследования на встречах МПРИ, этот факт неисполнения правосудия был большим разочарованием», - говорится в заявлении МНЕС, размещенном на официальном сайте миссии.

    «Грузинская сторона задействует все легальные рычаги для того, чтобы убийца Гиги Отхозория отбывал срок заключения в Грузии», - заявил изданию Livepress представитель Тбилиси на переговорах МПРИ, руководитель информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Кахабер Кемоклидзе.

    По его словам, вопрос о выдаче Канджи-оглы будет поднят на очередном раунде Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия