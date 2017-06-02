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    Российской помощи абхазам не хватает - будут собирать с миру по копейке
    02.06.2017
    5 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".

    В планах – реализация гуманитарных проектов для решения наиболее чувствительных социальных проблем Абхазии. Каждый "посол" в соответствии с профильным направлением деятельности будет реализовывать благотворительные проекты в сфере образования, здравоохранения и спорта.

    В рамках мероприятия состоится видеоподключение студии Sputnik-Абхазия в Сухуми, где соберутся представители благотворительных фондов Абхазии.

    Задействованы в этом движении известный в Грузии футболист Ахрик Цвейба и главный советник управления президента РФ по делам СНГ Инал Ардзинба.

    Как отмечается в релизе, вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. При этом
    ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.


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