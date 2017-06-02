Российской помощи абхазам не хватает - будут собирать с миру по копейке

02.06.2017 5 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".



В планах – реализация гуманитарных проектов для решения наиболее чувствительных социальных проблем Абхазии. Каждый "посол" в соответствии с профильным направлением деятельности будет реализовывать благотворительные проекты в сфере образования, здравоохранения и спорта.



В рамках мероприятия состоится видеоподключение студии Sputnik-Абхазия в Сухуми, где соберутся представители благотворительных фондов Абхазии.



Задействованы в этом движении известный в Грузии футболист Ахрик Цвейба и главный советник управления президента РФ по делам СНГ Инал Ардзинба.



Как отмечается в релизе, вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. При этом

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>