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    Россия не желает брать ответственность за действия своих подопечных на оккупированных территориях
    02.06.2017
    Уполномоченный РФ при ЕСПЧ – заместитель министра юстиции направил с Страсбургский суд дополнительные замечания российских властей по приемлемости и существу жалоб граждан Грузии, осужденных к лишению свободы "за подготовку террористических актов". Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

    Граждане Грузии Мамасахлиси и Нанава, осужденные к лишению свободы "за подготовку террористических актов" на территории Абхазии и впоследствии помилованные марионеточным режимом, а также Мехузла, Саная, Двали и Гогия подали жалобу в ЕСПЧ против Грузии и России.

    Они заявили о нарушении государствами положений Конвенции по правам человека, касающихся запрещения пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд,на уважение частной и семейной жизни и права на защиту собственности. Сейчас дело находится на стадии процессуального рассмотрения в палате ЕСПЧ.

    В замечаниях Минюст указал, что, во-первых, заявители пропустили все сроки подачи жалобы, а во-вторых, Россия "отвергает любые инсинуации, связанные с попытками возложения на РФ ответственности (экстерриториальной юрисдикции) за действия официальных органов власти Республики Абхазия в рамках так называемой доктрины «эффективного контроля», - говорится в сообщении.


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