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    В Абхазии вскроют более 30 захоронений
    08.06.2017
    Международный Комитет Красного Креста (МККК) в сотрудничестве с марионеточным режимом Абхазии начинает очередной этап работ по раскопкам в местах захоронений для поиска останков пропавших без вести в период войны в Абхазии 1992-1993 гг и и послевоенный период. Работы будут проводиться в пяти районах Абхазии: Сухумском, Очамчирском, Гульрипшском, Гудаутском и Гагрском.

    Специалисты МККК по судмедэкспертизе планируют с июня по август сосредоточить свои усилия на более чем 30 потенциальных местах захоронений. Информация об этих местах была собрана в рамках работы Координационного механизма, созданного в 2010 году, под эгидой МККК. За период с 2010 по 2016 годы было опознано 100 останков, из которых 39 переданы семьям в Абхазии.


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