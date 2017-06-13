Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Прекращение расследования инцидента в Хурча «негативно повлияет» на безопасность на месте - ЕС

13.06.2017 Решение сепаратистских властей Абхазии о прекращении дела, возбужденного против абхазского пограничника Рашида Канджи-оглы, осужденного грузинским судом заочно за убийство Гиги Отхозория, «создает препятствия исполнению правосудия», - заявило 12 июня Представительство Евросоюза в Грузии.



«Решение игнорирует тот интенсивный труд, который проходил в течение полного одного года и предусматривал, в том числе, передачу материалов следствия на встречах в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них», - заявило Представительство ЕС, предположительно, в ответ на заявление Сухуми о том, что Тбилиси не удалось предоставить Сухуми «необходимые» доказательства в связи с этим делом.



«Безнаказанность в отношении тех лиц, которые совершили тяжкое преступление, негативно влияет на ощущение безопасности на местах», - отмечает Представительство ЕС, по заявлению которого, «необходимо продолжить работу по этому и другим делам, которые связаны с безопасностью».



Ранее, 6 июня Австрийское председательство ОБСЕ также выразило обеспокоенность в связи с прекращением дела и назвало это «большим разочарованием».



«Это решение противоречит конструктивному духу Гальских встреч в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них и Женевских международных дискуссий», - заявил пресс-спикер Председательства ОБСЕ.



«После восстановления Гальских встреч в мае 2016 года стороны активно работали по данному делу, в том числе, путем обмена следственных материалов», - добавил пресс-спикер.



Австрийское председательство ОБСЕ призвало всех участников Женевских дискуссий, «подключиться профессионально и конструктивно чтобы увеличить стабильность и содействовать восстановлению доверия и строительству мира в пользу местного населения».



Гражданин Грузии Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года у пропускного пункта Хурча-Набакеви между сепаратистской Абхазией и остальной Грузией, на контролируемой грузинской стороной территории. Случай был зафиксирован камерами наблюдения, на записи которых виден момент, когда Гигу Отхозория убивают контрольным выстрелом после того, как в него стреляли несколько раз с небольшого расстояния.



Кутаисский Апелляционный суд заочно утяжелил наказание и увеличил срок наказания до 14 лет абхазскому пограничнику, которому перед этим Зугдидский городской суд присудил лишение свободы на 12 лет. По просьбе властей Грузии, Интерпол объявил розыск в отношении Рашида Канджи-оглы по «Красному циркуляру».



Со своим решением о прекращении дела против Канджи-оглы представители сепаратистских властей ознакомили Тбилиси на 46-ой встрече в Гали в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них. Ранее Сухуми заявлял, что Рашиду Канджи-оглы присудили домашний арест.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>