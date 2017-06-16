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    Tбилиси передаст Гальскому району автомобиль скорой помощи
    16.06.2017
    Правительство Грузии учло рекомендацию народного защитника в связи с тем, чтобы в кратчайшие срокипередать Гальскому району Абхазии автомобиль скорой помощи.

    В министерстве примирения и гражданского равноправия заявили «Лаивпресс», что переговоры с абхазской стороной уже завершены.

    «Автомобиль уже готов и он скоро будет передан им», - сказали «Лаивпресс» в министерстве.
    Данный вопрос решался при сотрудничестве министерствздравоохранения и примирения и гражданского равноправия.

    Народный защитник Грузии 17 мая обратился к правительству и министерству здравоохранения с рекомендацией обеспечить соответствующим оборудованием медицинские учреждения, действующие на оккупированных территориях, в частности, в кратчайшие сроки передать автомобиль скорой помощи центру неотложной помощи Саберио.


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