Абхазы решили проявить высокомерие и отказаться от подарка Тбилиси

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19.06.2017 Абхазская сторона намерена отказаться от подарка Тбилиси - кареты Скорой помощи. Об этом заявил глава администрации Гальского района Темур Надарая, комментируя информацию о том, что правительство Грузии учло рекомендацию народного защитника в связи с тем, чтобы в кратчайшие сроки передать Гальскому району Абхазии автомобиль скорой помощи.



"Никакой машины пока никто не передал и брать не собирается. Ранее и сейчас такую помощь через офисы международных организации оказывали жителям района и организациям . А прямых контактов кроме как по Ингур ГЭС не было и не будет! То что они зарплаты учителям назначают на карточки свои и когда туда переходят снимают деньги в банкоматах этому мы противодействовать пока не можем. Если даже запретить переход учителям это не значит, что другие не смогут снять деньги по просьбе владельцев карточки", - заявил Надарая.



Следует отметить, что в этом же духе были комментарии абхазских пользователей социальной сети Фейсбук. Некоторые даже принимают это решение официального Тбилиси как должное, но призывают марионеточный режим отказаться от такого подарка.



Между тем, в министерстве примирения и гражданского равноправия заявили агентству «Лаивпресс», что переговоры с абхазской стороной уже завершены.



«Автомобиль уже готов и он скоро будет передан им», - сказали в ведомстве

.

Данный вопрос решался при сотрудничестве Минздрава и аппарата госминистра по делам примирения и гражданского равноправия.



Народный защитник Грузии 17 мая обратился к правительству и министерству здравоохранения с рекомендацией обеспечить соответствующим оборудованием медицинские учреждения, действующие на оккупированных территориях, в частности, в кратчайшие сроки передать автомобиль скорой помощи центру неотложной помощи Саберио.









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