.: Лента Новостей
  • В Сухуми прогремел взрыв - есть раненый
  • В абхазском ГАИ решили провести переаттестацию всех сотрудников
  • Абхазы решили проявить высокомерие и отказаться от подарка Тбилиси
  • На Женевских переговорах Тбилиси потребует наказания Рашида Канджи-Оглы
  • Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней сдался властям
  • В Сухуми убита 20-летняя девушка
  • В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
  • Из абхазского ГАИ уволились около 60 сотрудников
  • Tбилиси передаст Гальскому району автомобиль скорой помощи
  • Чебоксарка лишилась денег, желая отдохнуть в пансионате в Абхазии

    •
     
    Абхазы решили проявить высокомерие и отказаться от подарка Тбилиси
    19.06.2017
    Абхазская сторона намерена отказаться от подарка Тбилиси - кареты Скорой помощи. Об этом заявил глава администрации Гальского района Темур Надарая, комментируя информацию о том, что правительство Грузии учло рекомендацию народного защитника в связи с тем, чтобы в кратчайшие сроки передать Гальскому району Абхазии автомобиль скорой помощи.

    "Никакой машины пока никто не передал и брать не собирается. Ранее и сейчас такую помощь через офисы международных организации оказывали жителям района и организациям . А прямых контактов кроме как по Ингур ГЭС не было и не будет! То что они зарплаты учителям назначают на карточки свои и когда туда переходят снимают деньги в банкоматах этому мы противодействовать пока не можем. Если даже запретить переход учителям это не значит, что другие не смогут снять деньги по просьбе владельцев карточки", - заявил Надарая.

    Следует отметить, что в этом же духе были комментарии абхазских пользователей социальной сети Фейсбук. Некоторые даже принимают это решение официального Тбилиси как должное, но призывают марионеточный режим отказаться от такого подарка.

    Между тем, в министерстве примирения и гражданского равноправия заявили агентству «Лаивпресс», что переговоры с абхазской стороной уже завершены.

    «Автомобиль уже готов и он скоро будет передан им», - сказали в ведомстве
    .
    Данный вопрос решался при сотрудничестве Минздрава и аппарата госминистра по делам примирения и гражданского равноправия.

    Народный защитник Грузии 17 мая обратился к правительству и министерству здравоохранения с рекомендацией обеспечить соответствующим оборудованием медицинские учреждения, действующие на оккупированных территориях, в частности, в кратчайшие сроки передать автомобиль скорой помощи центру неотложной помощи Саберио.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия