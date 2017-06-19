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    В Сухуми прогремел взрыв - есть раненый
    19.06.2017
    В соцсетях появились сообщения о звуках взрывов в районе сухумского рынка. Звук был слышен в разных частях города, пользователи пишут о взрывной волне, которую можно было почувствовать на набережной.

    Как сообщает Спутник-Абхазия, взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуми произошел примерно в 21.30.

    В результате взрыва осколочные ранения получил житель города Руслан Аргун, которого доставили в больницу на машине скорой помощи. Следователи пока затрудняются сказать, какое взрывное устройство было приведено в действие во дворе дома.

    Взрывной волной выбило рамы с нижних и верхних этажей двух пятиэтажных домов. К месту происшествия прибыли также машины скорой помощи и пожарная машина. Как сообщили следователи, пока рано делать выводы относительно совершенного преступления.


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