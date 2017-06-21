Двоих граждан Ирана задержали на абхазской линии российской оккупации

Граждане Ирана Колбуабади Али Сафарали и Нагафпоур Париса Али были задержаны в населенном пункте Пичора Гальского района, сообщает абхазская служба безопасности.



Как рассказали задержанные Колбуабади Али Сафарали, 1986 года рождения и Нагафпоур Париса Али, 1988 года рождения, они направлялись в Абхазию с туристическим визитом.



Сообщается, что в ходе проведения первичных проверочных мероприятий были подтверждены личности указанных граждан, которые направлялись в Абхазию с туристическими целями.



Для принятия дальнейших процессуальных решений данные лица переданы "компетентным органам Абхазии".









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