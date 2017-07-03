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    В Сухуми скончался Марадона
    03.07.2017
    В Сухуми 2 июля умер Шамиль Григорьевич Галин, по прозвищу «Марадона». Как утверждают врачи, сердце не выдержало сильной жары. Ему было 66 лет. Был он родом из г. Уфа (Башкортостан).

    Люди с грустью пишут о нем, соболезнуют. Группа пользователей в соцсети решила организовать похороны Марадоны.

    Этого человека с незаурядной внешностью и открытым сердцем в городе знал практически каждый.

    Говорят, в Сухуми Шамиль Галин появился в 80-ые годы прошлого века. Он жил, где придется. В жару и холод ходил в шортах и ботинках на босу ногу, с «бусами» из булыжников на шее и с полупустой бутылкой шампанского в руке. Трудно понять, за что его назвали Марадоной, но вполне вероятно, что из-за некоторой схожести со звездой мирового футбола, аргентинца Диего Марадоны.

    Таких как Марадона обычно называют «городскими сумасшедшими», но он не был сумасшедшим, скорее «человеком с чудинкой».


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