.: Лента Новостей
  • Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуме
  • Сотрудника ТПП Абхазии подозревают в контрабанде наркотика
  • Абхазского футболиста нашли мертвым в собственном доме
  • Абашидзе и Карасин обсудили вопросы реализации Соглашения по ВТО
  • Грузинам в Абхазии начали выдавать вид на жительство
  • Лидер цхинвальских марионеток попал в ДТП в Абхазии
  • Дедушка из Ивановской области стал жертвой «отдыха в Абхазии»
  • В Пицунде разбился прогулочный самолет
  • Волки напали на жителей села Тамыш
  • В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»

    •
     
    Грузинам в Абхазии начали выдавать вид на жительство
    10.07.2017
    Вчера в оккупированной Абхазии, в Гальском районе началась выдача населению т.н. вида на жительство.

    Согласно информации абхазских СМИ, уже несколько месяцев, как приостановлено продление срока действия т.н. паспортов.

    По заявлению паспортно-визового управления т.н. МВД, Эдуарда Манаргия, "вид на жительство дает возможность осуществления всех юридических вопросов, какими являются передвижение на территории Абхазии, пересечение границы, что так беспокоит Республику Грузия".

    Период рассмотрения документов для получения вида на жительство составляет два месяца. За это время проводится специальная проверка. В течение этого времени лицам, находящимся в оккупированной Абхазии, продлевается право пребывания на территории оккупированной Абхазии на два месяца.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия