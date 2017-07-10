Грузинам в Абхазии начали выдавать вид на жительство

10.07.2017 Вчера в оккупированной Абхазии, в Гальском районе началась выдача населению т.н. вида на жительство.



Согласно информации абхазских СМИ, уже несколько месяцев, как приостановлено продление срока действия т.н. паспортов.



По заявлению паспортно-визового управления т.н. МВД, Эдуарда Манаргия, "вид на жительство дает возможность осуществления всех юридических вопросов, какими являются передвижение на территории Абхазии, пересечение границы, что так беспокоит Республику Грузия".



Период рассмотрения документов для получения вида на жительство составляет два месяца. За это время проводится специальная проверка. В течение этого времени лицам, находящимся в оккупированной Абхазии, продлевается право пребывания на территории оккупированной Абхазии на два месяца.















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