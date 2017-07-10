Абхазского футболиста нашли мертвым в собственном доме

26-летнего футболиста Андриано Кокоскерия, который выступал за российский клуб «Краснодар», нашли мертвым в Гагре.



Тело мужчины обнаружили в его собственном доме. Как сообщает «life.ru», рядом лежала предсмертная записка, однако ее содержание не разглашается. Что стало причиной смерти также неизвестно.



Абхазский футболист Андриано Кокоскерия с 2008 по 2011 годы играл за «Краснодар-2000», а потом и за вторую команду «горожан». В состав основной команды ему попасть не удалось. Помимо черно-зеленых он выступал за «Энергию» из Волжского, «Океан» из Керчи, «Сахалин» и «Сочи». В 2016 году Кокоскерию признали лучшим игроком чемпионата Абхазии.









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