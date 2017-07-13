Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста

13.07.2017 Более 20 человек задержаны в Абхазии по делу об убийстве российского туриста. Причастность кого-то из них пока не установлена, ведутся следственные действия



Вооруженные ножом и огнестрельным оружием грабители напали на группу туристов из России — две семейные пары с детьми — 11 июля. В результате стычки от ножевых ранений в грудь погиб гражданин России Андрей Кабанов. Инцидент произошел в Гудаутском районе.



Грабители захватили женщин и детей. Позже они были освобождены оперативниками.



"Гепрокуратура" Абхазии возбудила по факту нападения и убийства уголовное дело. МВД Абхазии объявило награду в 1 млн руб. за информацию о преступниках.









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