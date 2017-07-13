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  • Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
  • Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
  • Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
  • МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
  • Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
  • В Гудауте совершено нападение на российских туристов - в заложниках дети
  • Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
  • Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуми
  • Сотрудника ТПП Абхазии подозревают в контрабанде наркотика
  • Абхазского футболиста нашли мертвым в собственном доме

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    Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
    13.07.2017
    Более 20 человек задержаны в Абхазии по делу об убийстве российского туриста. Причастность кого-то из них пока не установлена, ведутся следственные действия

    Вооруженные ножом и огнестрельным оружием грабители напали на группу туристов из России — две семейные пары с детьми — 11 июля. В результате стычки от ножевых ранений в грудь погиб гражданин России Андрей Кабанов. Инцидент произошел в Гудаутском районе.

    Грабители захватили женщин и детей. Позже они были освобождены оперативниками.

    "Гепрокуратура" Абхазии возбудила по факту нападения и убийства уголовное дело. МВД Абхазии объявило награду в 1 млн руб. за информацию о преступниках.


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