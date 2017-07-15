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    Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
    15.07.2017
    10 июля в период с 8 утра до 12 дня в Новом Афоне по улице Лакоба неустановленным лицом, проникшим в квартиру по месту временного проживания Гражданина РФ жителя Нижегородской области совершена кража видеокамеры, планшета, двух мобильных телефонов, аккумулятора- накопителя и денег в сумме 10.000 рублей.

    Примерно в 6:00 утра 8 июля в дежурную часть ОВД по Гудаутскому району с заявлением обратился гражданин РФ 1958 г.р. о том, что в период с 01:00 до 03:00 ночи во время его сна, неустановленным следствием лицом, проникшим путем свободного доступа через входную дверь в комнату совершена кража барсетки, в которой находились деньги в сумме 185.000 рублей, сотовый телефон фирмы «Филипс» и фотоаппарат «Самсунг».

    5 июля в 10:00 в дежурную часть ОВД по Гудаутскому району с заявлением обратился гражданин РФ, временно проживающий в городе Гудаута о том, что примерно в 03:00 неустановленным лицом, проникшим путем свободного доступа в автомашину Заявителя, совершена кража документов и кредитной карты. По данному факту группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело.

    27 июня в д/ч Пицундского отдела милиции с заявлением обратилась жительница Свердловской области РФ, о том, что в г. Пицунда по ул. Агрба во время ее отсутствия с 9 утра до 12 дня неустановленным лицом, проникшим в квартиру путем подбора ключей к входной двери, совершена кража сотового телефона и денег в сумме 21.080 рублей.




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