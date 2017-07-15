В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей

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15.07.2017 Пребывание на отдыхе в Абхазии с каждым годом становится все более опасным, о чем свидетельствуют получившие широкую огласку случаи нападений на россиян. Житель Набережных Челнов по имени Ильдар, чья семья во время отдыха в Абхазии стала жертвой грабителей, решил связаться с редакцией «Шэхри Чаллы» и предупредить туристов о подстерегающих их опасностях, пишет «Татар-информ».



Пара челнинцев с двумя детьми проживала в частном доме в центре Гагры. «Недалеко от моря, в удобном месте, сначала нам очень понравилось. Владельцы дома сдали нам две отдельные комнаты, вручили ключи. Сказали, что мы можем не опасаться за сохранность вещей», – рассказал Ильдар.



По словам челнинца, в Абхазии обманывают везде – в столовой, на экскурсии, в маршрутном такси, не говоря уже о продавцах на рынке.



«За три дня до отъезда пошли к морю, двери закрыли на ключ. Через два часа вернулись – дверь заперта, но в комнате все перевернуто, исчезли 30 тыс. рублей. Хорошо, что документы были в сумочке у жены, она их всегда носит с собой. Было ясно, что никто в комнату со стороны не проникал – замок на двери не тронут.



Хозяева утверждали, что ничего не знают и никого не видели. Хотели в милицию обратиться, но нам сказали не ходить, потому что все равно не помогут», – сообщил собеседник газеты.



Деньги были оставлены семьей на обратную дорогу, гостинцы и питание в пути. Утешало то, что билеты на поезд были куплены заранее. Но нужны были деньги, чтобы добраться до вокзала в Адлере. По просьбе Ильдара родственники выслали ему деньги на банковскую карту. Но снять эти деньги можно было только в Сочи, так как в самой Абхазии банкоматы не работают уже три года.



«Пришлось со слезами выпросить у хозяев деньги в долг, чтобы добраться до Сочи. Тогда узнал от других отдыхающих, что кража вещей и денег у туристов – распространенное явление в Гагре. Знакомых москвичей тоже ограбили – проникли через окно, унесли золотые украшения и 15 тыс. рублей. Таких историй наслышались в большом количестве», – добавил челнинец. И подчеркнул, что для себя он решил – больше в Абхазию ни ногой.









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