В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии

По сообщению РУП "Черноморэнерго", 28 июля произошла авария воздушной линии 220 кВл "Очамчира", в связи с чем были обесточены Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.
Восстановление подачи электричества ожидается в ближайшее время, сообщается на официальном сайте РУП "Черноморэнерго".
Сообщается, что в течение получаса удалось запитать Сухуми по воздушной линии 110 кВл "Шешелети- 1". Бригада работников прилагает все возможные усилия для скорейшего устранения последствий аварии на воздушной линии 220 кВл "Очамчира.
28 июля произошла авария воздушной линии 220 кВл "Очамчира", в связи с чем были обесточены Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.