В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии

По сообщению РУП "Черноморэнерго", 28 июля произошла авария воздушной линии 220 кВл "Очамчира", в связи с чем были обесточены Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.



Восстановление подачи электричества ожидается в ближайшее время, сообщается на официальном сайте РУП "Черноморэнерго".



Сообщается, что в течение получаса удалось запитать Сухуми по воздушной линии 110 кВл "Шешелети- 1". Бригада работников прилагает все возможные усилия для скорейшего устранения последствий аварии на воздушной линии 220 кВл "Очамчира.



28 июля произошла авария воздушной линии 220 кВл "Очамчира", в связи с чем были обесточены Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.









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