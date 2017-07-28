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    В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии
    28.07.2017
    По сообщению РУП "Черноморэнерго", 28 июля произошла авария воздушной линии 220 кВл "Очамчира", в связи с чем были обесточены Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.

    Восстановление подачи электричества ожидается в ближайшее время, сообщается на официальном сайте РУП "Черноморэнерго".

    Сообщается, что в течение получаса удалось запитать Сухуми по воздушной линии 110 кВл "Шешелети- 1". Бригада работников прилагает все возможные усилия для скорейшего устранения последствий аварии на воздушной линии 220 кВл "Очамчира.

    28 июля произошла авария воздушной линии 220 кВл "Очамчира", в связи с чем были обесточены Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.


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