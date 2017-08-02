Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности

Федеральное агентство по туризму призвало отдыхающих в Абхазии россиян соблюдать осторожность после взрыва на складе боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Федеральное агентство по туризму проверяет обстановку после взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района и проверяет, есть ли среди пострадавших российские туристы. Мы постоянно находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России», — заявила советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.
Ростуризм «призывает своих сограждан, которые сейчас отдыхают в Абхазии, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и соблюдать осторожность».
Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов министерства обороны Абхазии в селе Приморском Гудаутского района взрываются снаряды