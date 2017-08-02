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    Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
    02.08.2017
    Федеральное агентство по туризму призвало отдыхающих в Абхазии россиян соблюдать осторожность после взрыва на складе боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Федеральное агентство по туризму проверяет обстановку после взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района и проверяет, есть ли среди пострадавших российские туристы. Мы постоянно находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России», — заявила советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

    Ростуризм «призывает своих сограждан, которые сейчас отдыхают в Абхазии, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и соблюдать осторожность».

    Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов министерства обороны Абхазии в селе Приморском Гудаутского района взрываются снаряды


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