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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Кремле назначен новый куратор Абхазии

03.08.2017 В кремлевском управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, и оккупированными территориями Грузии - Абхазией и т.н. Южной Осетией, за которое отвечает помощник президента Владислав Сурков, назначен новый куратор Абхазии. Об этом сообщили РБК три источника, близких к Кремлю. Должность, по их словам, занял 31-летний Владимир Владимиров, экс-глава Московской дирекции по развитию культурных центров.



В январе куратором Абхазии в кремлевском управлении по СНГ должен был стать Руслан Темирбулатов, выходец из команды президента Татарстана​ Рустама Минниханова​, сообщали источники РБК. Однако в итоге от его кандидатуры в администрации отказались.



«На сегодня ведутся собеседования с рядом кандидатов. Темирбулатов — один из претендентов, и далеко не факт, что должность займет именно он», — говорил тогда РБК собеседник в управлении. В администрации остановились на кандидатуре Владимирова. Вскоре после того, как в январе в управлении отказались от Темирбулатова, было принято решение взять на должность Владимирова, заявил источники РБК.



Биография нового куратора не связана с Абхазией. Владимиров — выпускник МАИ, был руководителем Центра молодежного парламентаризма Москвы. В 2014 году пытался избраться в Общественную палату России. Занимал сначала должность первого замруководителя, а потом директора Московской дирекции по развитию культурных центров (бывший Московский библиотечный центр). Дирекция курирует работу столичных культурных центров, раньше эта структура специализировалась исключительно на библиотеках. Как сообщили РБК в пресс-службе департамента культуры столицы, Владимиров покинул пост директора в 2017 году.



По словам близкого к Кремлю источника РБК, «сейчас в Абхазии много внутриполитических проблем, раскол элит, претензии к президенту» и перед новым куратором стоит задача по решению этих вопросов. В функционал куратора Абхазии, ранее перечисляли источники РБК, входят следующие обязанности: контроль за исполнением межгосударственных договоров, взаимодействие с силовыми ведомствами России и республики, работа с политиками, депутатами и общественниками. Кроме того, этот чиновник курирует договор о союзничестве и стратегическом партнерстве России с Абхазией, который предусматривает создание объединенной группировки войск и повышение социальных стандартов в Абхазии.









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