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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Роста антироссийских настроений в Абхазии не смог обойти стороной даже Путин

09.08.2017 «Владимир Путин прибыл в оккупированную Абхазию и его главным заявлением было то, что он надежно обеспечит безопасность и независимость Абхазии. Самое интересное, что, говоря о безопасности, акцент был сделан не только на «защите» абхазов от Грузии, но и о защите российских туристов от абхазских криминалов. В Абхазии настолько высока неприязнь к российским туристам и настолько часты ограбления-нападения, что даже Путин не смог обойти стороной эту проблему. Говорить о безопасности российских туристов президенту России пришлось в том регионе, которому «независимость» подарила сама Россия. К тому же, целью приезда Путина было именно то, чтобы намекнуть и показать Западу, что эта территория находится под его влиянием», - пишет газета «Резонанси».



«Примечательно, что приезд президента России в Абхазию был запланирован в ответ на визит вице-президента США в Тбилиси и если Майк Пенс направил России строгие посылы о том, что США являются партнером Грузии и не простят кому-либо пересечение красных линий, Путин демонстративно отправился в Абхазию именно 8 августа, на годовщину начала войны, чтобы ответить Западу, что Абхазия является сферой влияния России. Как и ожидалось, Путин прибыл в оккупированную Абхазию 8 августа и встретился с де-факто президентом Раулем Хаджимба. В российских СМИ акцент был сделан на том, что Путин прибыл туда на годовщину начала 5-дневной войны. Встреча прошла в Пицунде. «Тем для разговоров много, но главное то, что у нас особые отношения с Абхазией. Мы надежно обеспечиваем безопасность и независимость Абхазии, я уверен, так и будет и дальше», - это было первым заявлением Путина. Он также сказал, что «совместная работа силовых структур Абхазии и России должна повысить безопасность туристов в республике», - отмечает издание.



«Экс-министр безопасности Абхазии Леван Кикнадзе отмечает, что политика России в Абхазии почти никому не нравится, но правящие сепаратисты с этим мирятся. Они получили должности и финансовые потоки от России, поэтому открыто поддерживать такие настроения они не могут. Антироссийские настроения в основном выражает часть старых бойцов и рядовое население - те, к кому не поступает российское финансирование и кто не видит личной выгоды от России. Кикнадзе говорит, что в росте криминала абхазы обвиняют Россию, потому что считают, что эту проблему должна была решить Россия. В личных разговорах они не скрывают недовольства и неприязни к россиянам. По его словам, неприязнь к российским туристам среди абхазов существовала всегда, просто в последнее время участился криминал - ограбление туристов, надменное отношение, даже убийство. По словам Кикнадзе, люди с такими настроениями не составляют большинство, но открыто об этом никто говорить не решается. В социальных сетях, форумах эти настроения очевидны. Антироссийские настроения были всегда, но сейчас они стали острее. Об этом отношении пишут и российские СМИ, которые критикуют отношение сепаратистов к россиянам. Путин хорошо знает, что происходит в Абхазии, но открыто говорить об этом там никто не решается и к уличным протестам это не приведет. Этого не допустит и Путин, для чего он и приезжал к Хаджимба. Все абхазские сепаратисты сейчас лягут ниц перед Путиным и попытаются убедить его в том, что этот криминал и преследование российских туристов являются единичными случаями, а не общей картиной антироссийских настроений», - продолжает издание.



«Член «Клуба экспертов» Ираклий Цкитишвили говорит, что изначально было очевидно, что у этого визита Путина было три цели: первая - криминогенная ситуация, особенно в отношении российских туристов; вторая - совместный информационный центр силовых структур (ИКЦ); третий - ответ на визит Майка Пенса с подчеркиванием российских интересов. По его словам, этот визит подтвердил все три посыла. По словам Цкитишвили, так как рост антироссийских настроений являются текущим актуальным вопросом, следовательно, Путин сконцентрировался на этом вопросе. Но этим заявлением Путин признал, что есть некая напряженность и сложная криминогенная ситуация, которую решат россияне. На вопрос о том, почему в Абхазии не любят россиян, Цкитишвили отвечает, что абхазы обвиняют скудное российское финансирование в своей бедности. По словам Цкитишвили, в Абхазии никогда не любили россиян и это отношение обострилось на фоне полной бесперспективности и отсутствия денег. Чем труднее приходится экономически России, тем сильнее это бьет по Абхазии - российское финансирование сокращается, беднеют рядовые абхазы, которые пытаются отобрать недостачу у российского туриста путем воровства, грабежа и теперь уже и убийств. Абхазы всегда говорят, что все, в том числе и россияне, им должны, что если бы не абхазы, то у российских границ сейчас стояли бы войска НАТО. Они говорят, что на территории Абхазии стоят российские базы, а российское финансирование намного меньше, чем должны были бы платить россияне за эти базы», - заключает автор статьи.









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