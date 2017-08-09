Самнидзе: Обещания Путина - попыткой завоевать сердца абхазского народа

Непарламентская оппозиция осуждает визит президента РФ в оккупированную Абхазию, и называет абсурдными обещания, озвученные Путиным.



Провокационный визит президента России в оккупированную Абхазию закончился. После встречи с т.н. президентом Владимир Путин обещал оккупационному режиму финансовую помощь и гарантии безопасности.



Председатель "Европейских демократов Грузии", Паата Давитая осуждает т.н. соглашения, оформленные между Россией и оккупированной Абхазией.



"Это откровенный мессидж, что агрессия против Грузии будет продолжаться, будет продолжаться политика, которую проводит Россия. Грузинская сторона делает все для жителей оккупированных территорий, когда они переходят на эту сторону, им бесплатно делают операции, оказывают помощь, и хотят уничтожить это"- заявил Паата Давитая.



Председатель "Республиканской партии Грузии" Хатуна Самнидзе призывает власть, активизировать отношения с международным содружеством. По ее словам, визит в Абхазию, и обещания президента Российской Федерации являются попыткой завоевать сердца абхазского народа.



"После визита Пенса власть как можно больше должна активизировать сотрудничество с международным содружеством. Вместо этого, к сожалению, мы получаем опору для России в парламенте в виде "Альянса патриотов", и слышим заявления членов правительства, которые в некотором смысле балансируют визит Пенса"- заявила Хатуна Самнидзе.











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