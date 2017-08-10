США призвали Россию пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Цхинвалського режима

10.08.2017 США прокомментировали визит российского президента Владимира Путина в Абхазию, призвав Москву «уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии», говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.



Путин посетил оккупированную Абхазию 8 августа - в годовщину российского вторжения в Грузию 2008 года.



«США рассматривают визит президент РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия», - говорится в заявлении госдепартамента.



Там подчеркивается, что «США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии».



«США призывают Россию вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии», - добавляет госдеп.









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