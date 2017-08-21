.: Лента Новостей
  • Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»
  • Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
  • Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии
  • В Абхазии избит сотрудник милиции
  • Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
  • Завершено строительство многопрофильной университетской клиники в Рухи
  • В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики
  • Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
  • Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
  • Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами

    •
     
    В Абхазии избит сотрудник милиции
    21.08.2017
    Вечером 20 августа сотрудниками ГАИ Сухуми в районе Турбазы была остановлена машина под управлением Авидзба Айнара Анзоровича 1992 года рождения.

    Сотрудником ГАИ Альбертом Зебелян был составлен протокол, в котором было указано, что водитель управлял автомобилем без техпаспорта. Авидзба не возражал.

    Однако, сдав смену 21 августа Зебелян уехал домой в Новый Афон. У дома его поджидали Айнар Авидзба и неизвестный ему мужчина, которые избили сотрудника милиции. Зебеляну нанесены раны в область лица, головы, многочисленные ушибы.

    Фельдшер скорой помощи констатирует — резанные раны, в области головы и лица, оторванное ухо, многочисленные ушибы. После оказания первой помощи Зебелян доставлен районную больницу.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия