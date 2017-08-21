В Абхазии избит сотрудник милиции

Вечером 20 августа сотрудниками ГАИ Сухуми в районе Турбазы была остановлена машина под управлением Авидзба Айнара Анзоровича 1992 года рождения.



Сотрудником ГАИ Альбертом Зебелян был составлен протокол, в котором было указано, что водитель управлял автомобилем без техпаспорта. Авидзба не возражал.



Однако, сдав смену 21 августа Зебелян уехал домой в Новый Афон. У дома его поджидали Айнар Авидзба и неизвестный ему мужчина, которые избили сотрудника милиции. Зебеляну нанесены раны в область лица, головы, многочисленные ушибы.



Фельдшер скорой помощи констатирует — резанные раны, в области головы и лица, оторванное ухо, многочисленные ушибы. После оказания первой помощи Зебелян доставлен районную больницу.









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