Инал Хашиг: закон об иноагентах «Мечте» нужен ради возвращения Абхазии

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30.04.2024 Абхазский журналист Инал Хашиг считает, что правительство «Грузинской мечты» рискует, намереваясь принять российский аналог «закона об иноагентах» с учетом того, что противников этого законопроекта, которые вышли перед парламентом, более 100 тысяч.



«Весомым поводом» идти на такой риск автор считает возвращение Абхазии. В своей статье автор называет команду «Мечты» «сверхрациональным и прагматичным правительством», которое еще «поискать нужно», которое успешно лавирует между Россией и Западом.



«Оказавшись между молотом и наковальней, то есть, между Западом и Россией, когда каждый из этих могущественных игроков норовит откровенно перетянуть тебя на свою сторону, со всеми вытекающими из этого действия издержками и угрозами, правительство «Грузинской мечты» умело справилось таким вызовом. Два последних года, то есть, с момента начала военные действий в Украине, грузинское правительство оказалось способной не только мастерски лавировать в этой сложной геополитической ситуации, но и извлечь из нее вполне очевидные дивиденды», — пишет автор.



Грузия, отмечено в статье, стала «большим перешейком для российского параллельного импорта» — это сотрудничство Тбилиси и Москвы приобрело «надежные формы» — настолько, что «Кремль ввел Грузию, при все еще невосстановленных (!) дипломатических отношений, в разряд «дружественных государств» «.



Наблюдая за этим, ЕС и США «серчают за такую форму грузинского нейтралитета», однако не настолько, чтобы лишить Грузию статуса кандидата в ЕС.



При этом оппозиция, отмечает автор, «столь разрозненна и не системна, что сокрушительная победа «Грузинской мечты» воспринималась как некий неизбежный факт».



И с учетом этой «идиллической» картины партия Бидзины Иванишвили решила поставить под угрозу свое удобное положение — вернув неожиданно законопроект «О прозрачности иностранного влияния» — российский аналог закона об иноагентах.



Тем самым «Мечта», отмечает автор, обеспечила себе нескончаемый протест противников закона об иноагентах.



Почему партия власти пошла на это и почему до парламентских выборов? Аргумент о необходимости прозрачности политического процесса – «от лукавого», пишет автор, считая, что «веской причиной» могло быть обещание Москвы — восстановить территориальную целостность Грузии «через создание некой модели совместного конфедеративного государства».



«Такая модель, уверен, подавляющим большинством грузин при соответствующем информационном сопровождении, будет воспринята на «ура», тем более, когда речь идет о территориях, которые еще вчера казались навечно утерянными.



Для Кремля, который выстраивает вокруг себя своеобразную зону безопасности, идея конфедерации Грузии с Абхазией и Южной Осетией – весьма выгодный проект, который гарантирует через такого рода союз, привязать к себе Грузию. Сделать из нее как минимум нейтральную территорию, откуда для России не будет исходить никаких угроз. Как максимум – в дальнейшем включить данную конфедерацию в состав некого союзного объединения», — пишет автор.



Журналист предполагает, что «через особо доверенных лиц» между Москвой и Тбилиси проводились «тайные консультации». Укрепляется версия такими фактами, как «тайно записанный журналистами разговор вице-спикера парламента Грузии Георгия Вольского с российским бизнесменом грузинского происхождения Давидом Хидашели, где последний говорил о неких проектах с Абхазией в том числе и конфедерации».



Автор не исключает, что как-то в этом задействованы Сухуми и Цхинвали.



«По крайней мере, у президента Абхазии Аслана Бжания с 2022 года в помощниках числится российский бизнесмен Александр Мирелли (Мирилашвили). Что данный господин курирует и чем он помогает Аслану Бжания, не известно. Но что он с такой режущей абхазское ухо фамилией не просто так присутствует в абхазской власти, у меня сомнений нет», — отмечено в статье.









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