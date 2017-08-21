Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику

Россия заключила с марионеточным режимом оккупированной ею Абхазии контракт на передачу военного имущества. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.



Т.н. соглашение подписали заместитель главы МИД РФ Александр Фомин и т.н. первый замминистр обороны Абхазии генерал-полковник Анатолий Хрулев.



Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 8 августа в Пицунде встретился с лидером марионеточного режима Раулем Хаджимба. В день девятой годовщины российско-грузинского конфликта, Путин напомнил о «совершенно особых отношениях» между Москвой и Сухуми и заявил, что правительство России намерено и впредь «гарантировать безопасность и независимость республики».









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>