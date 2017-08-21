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    Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
    21.08.2017
    Россия заключила с марионеточным режимом оккупированной ею Абхазии контракт на передачу военного имущества. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

    Т.н. соглашение подписали заместитель главы МИД РФ Александр Фомин и т.н. первый замминистр обороны Абхазии генерал-полковник Анатолий Хрулев.

    Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 8 августа в Пицунде встретился с лидером марионеточного режима Раулем Хаджимба. В день девятой годовщины российско-грузинского конфликта, Путин напомнил о «совершенно особых отношениях» между Москвой и Сухуми и заявил, что правительство России намерено и впредь «гарантировать безопасность и независимость республики».


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