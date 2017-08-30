Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту

30.08.2017 Уроженец Сербии пытался перейти абхазский участок российско-грузинской границы по поддельному паспорту. Сочинские пограничники задержали его на посту Адлера.



Недействительный паспорт обнаружили сочинские пограничники совместно с сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю, когда проверяли документы у молодого человека, направляющегося в Абхазию.



«В документе была произведена замена страницы с установочными данными. Задержанный 30-летний иностранец пояснил, что данный документ он якобы приобрел в Москве за 60 тысяч рублей, поскольку его национальный заграничный паспорт несколько месяцев назад изъяли сотрудники полиции в качестве вещественного доказательства», — сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.



Иностранец задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводятся следственные действия.









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