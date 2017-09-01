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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы

01.09.2017 Приговором Гагрского районного суда от 30 августа 2017 года под председательством судьи Демирчян Р.О. были признаны виновными и осуждены группа граждан РФ прибывших на территорию Абхазии с целью распространения наркотических средств путем «тайных закладок».



Согласно приговору в отношении Рассадина Артема Павловича, и Козлова Ярослава Владимировича вынесен обвинительный приговор, по которому они признаны виновными и назначено по 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 000 рублей.



В отношении Воевовода Д.И., также обвиняемого в незаконном ввозе наркотических средств в особо крупном размере, прекращено уголовное преследование в связи с отсутствием доказательств причастности.



Общее количество изъятых у осужденных лиц наркотических веществ составило 10.989 грамм «метадона», которые хранились ими как по месту временного проживания, так и в тайных закладках на территории г. Гудаута.



Ранее, приговором суда Гудаутского района был осужден 4-й член группы – Мещеряков А.К. который на стадии расследования заключил с предварительным следствием досудебное соглашение, признав свою вину в полном объеме,



Осужденный дал признательные показания указав на членов преступной группы, также указав на места «тайных закладок», в которых в последствии были обнаружены часть наркотических средств.



В настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу и указанные лица не считаются виновными до вступления в силу приговора.









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