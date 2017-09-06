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    Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
    06.09.2017
    Сборная Абхазии по футболу выступит на т.н. Чемпионате мира по футболу среди непризнанных государств (ConIFA), который пройдет в Лондоне с 31 мая по 10 июня 2018 года. Об этом сообщает Федерация футбола Абхазии.

    "Англия была одной из стран, которая заявила о принятии Чемпионата мира по футболу. Были также и другие страны, в частности, Крымская республика проявляла свое желание в проведении турнира", — сказал вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

    Выбрали Великобританию, так как она представила лучшие условия для проведения Чемпионата мира, рассказал он.

    "Крупная букмекерская компания из Англии берет на себя организацию этого чемпионата и его проведение", — говорит Пагава.

    Все игры чемпионата будут проведены в одном городе, в Лондоне, подчеркнул он.

    "По словам президента ConIFA, поля хорошего качества, мы туда поедем весной 2018 года. Будем смотреть и оценивать подготовку к проведению турнира", — добавил Пагава.

    Решение о назначении дат проведения мирового первенства было принято в воскресенье 3 сентября Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций (ConIFA).


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