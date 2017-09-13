Грузия расценивает как угрозу российские военные учения в оккупированной Абхазии

13.09.2017 Глава Министерства обороны Грузии Леван Изория назвал проходящие в Абхазии учения военнослужащих российской военной базы нарушением норм международного права. Об этом он заявил журналистам, передает «Интерфакс».



«Любая активность на оккупированной территории, то есть на нашей территории, в особенности с военной точки зрения, является неконституционной и незаконной», — пояснил министр. По его словам, «подобные» действия осуждаются международным сообществом.



Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщила 24 августа, что на 18 полигонах Северного Кавказа и юга России начались учения ракетных войск при участии более 11 тыс. военнослужащих и более 2,2 тыс. единиц техники, включая комплексы «Искандер-М». Учения продлятся до 16 сентября. Они проходят, в том числе, на российских военных базах на оккупированных территориях Грузии - Цхинвалськом регионе и Абхазии.



Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что проведение Россией этих учений на Северном Кавказе «не способствует миру и безопасности в регионе».









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