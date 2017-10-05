МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии

05.10.2017 МИД Грузии задействовал дипломатические каналы заграницей в связи с визитом сирийской делегации в Абхазию.



По заявлению государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, такие действия в оккупированном регионе выходят за всякие правовые рамки.



"Любая такая активность в оккупированном регионе Абхазии не вписывается ни в какие правовые рамки. Наша политика, наши дипломатические усилия направлены на то, чтобы агрессивная политика России, в том числе легитимация результатов, достигнутых принудительными методами, была нивелирована"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Парламентская делегация Сирии приехала в оккупированную Абхазию, и встретилась с де-факто министром иностранных дел Дауром Кове.



Внешнеполитическое ведомство оценивает т.н. визит сирийской делегации в оккупированную Абхазию как продолжение провокационной политики со стороны России, и ее оккупационных режимов по отношению Грузии.











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