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    Долги Абхазии за электроэнергию покроют из российского бюджета
    06.10.2017
    Минэнерго России предложило компенсировать группе ПАО «Интер РАО» часть затрат на поставки электроэнергии в Абхазию в 2016-2017 гг.

    Соответствующий проект постановления российского правительства опубликован на едином портале проектов нормативных и правовых актов.

    По оценке Минэнерго, размер выпадающих доходов «Интер РАО» составил около 249,5 млн руб. в 2016 году и примерно 498,5 млн руб. в 2017 году. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «Интер РАО» уже получило субсидию на это в размере 221,8 млн руб. Минэнерго предлагает выделить компании 27,7 млн руб. за поставки в 2016 году, еще около 498,5 млн руб. — за поставки в 2017 году.

    Согласно проекту постановления, субсидии могут покрыть часть затрат компании за поставки электроэнергии для ликвидации энергодефицита в Абхазии в феврале и марте 2016 года, а также феврале-апреле 2017 года. Речь идет о поставках по линиям электропередачи «Псоу — Леселидзе» и «Псоу — Бзыби».


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