Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта

12.10.2017 Сегодня мы создаем еще один формат, который увеличивает значение нашего стратегического сотрудничества с Евросоюзом в контексте мирного урегулирования конфликта - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, комментируя начало стратегического диалога высокого уровня между Грузией и Евросоюзом по вопросам безопасности.



По словам Цихелашвили, для нее особенно важно, что в повестке дня диалога фигурирует сотрудничество между Грузией и Евросоюзом в вопросах мирного урегулирования конфликта.



"У Евросоюза особая роль в тех форматах, в которых он представлен. Это: специальное представительство Евросоюза, сопредседательствование в женевских дискуссиях, миссия мониторинга Евросоюза, политика включенности Евросоюза, поддержка проектов строительства доверия. Разумеется, роль Евросоюза, и его политическая поддержка в будущем будет еще более актуальной.



Я рада, что у нас есть еще один формат для того, чтобы рассматривать аспекты сотрудничества в рамках стратегического диалога. Созданием этого формата наше сотрудничество станет гораздо более интенсивным. Я всегда подчеркиваю, что нам необходима растущая поддержка именно с точки зрения строительства доверия, поощрения контактов и диалога между народами, здесь я вижу роль Евросоюза и в будущем "- заявила Кетеван Цихелашвили.











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