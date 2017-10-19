Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство

19.10.2017 Вторая по величине политическая группа в Европарламенте полностью поддерживает европейский путь Грузии, - об этом заявил европарламентарий из социал-демократической группы, докладчик по вопросам Грузии Андрей Мамыкинс после встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе в Брюсселе.



По информации МИДа Грузии, Андрей Мамыкинс положительно оценил тесные и интенсивные отношения Грузии со странами-членами ЕС, что выражается в визитах высокого уровня представителей властей Грузии и интенсивных контактах с европейскими лидерами, что важно для успеха европейской интеграции.



Европарламентарий еще раз зафиксировал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и отметил, что, по его мнению, европейская интеграция выполнит положительную роль в мирном решении конфликта.



«...Я абсолютно убежден в том, что рано или поздно Абхазия и т.н. Южная Осетия, т.е. Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство», - заявил Андрей Мамыкинс.









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