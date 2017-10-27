Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 9% - глава «Черноморэнерго»

27.10.2017 - Абхазия-Информ Ежегодное увеличение нагрузок на магистральные и высоковольтные линии приводит к тому, что они уже не в состоянии принимать нужное нам количество электроэнергии. Об этом сказал на пресс-конференции глава РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария.



Басария привел пример высоковольтной линия «Ачгуара» протяженностью в 31 км, которая идет от генерации до первой подстанции «Ткуарчал» 220 кВ. Суммарное сечение проводов этой линии 300 мм2, при этом основная нагрузка ложится именно на этот промежуток энергосистемы.



«Эта линия может принимать нагрузку порядка 222 мегаватт, мы же загружаем ее от 270 до 289 мегаватт. То есть, мы нарушаем все физические и энергетические законы, потому что другой возможности довести электроэнергию до потребителя у нас нет», - констатировал Басария.



Пользуясь случаем он обратился к абонентам энергосети с просьбой экономить электроэнергию.



«Чем меньше вы потребляем электроэнергии в зимний период, тем качественнее она будет доходить до отдаленных от места генерации районов – Гагрского и Гудаутского», - подчеркнул гендиректор РУП..



По словам Басария потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 9%. Выработка же гидрогенерации в зимний период минимальная, поэтому электроэнергии, которую могут выработать ИнгурГЭС и Первая перепадная ГЭС этой зимой может не хватить.



«Но даже если бы нам этой электроэнергии хватало, то мы всю эту мощность принять по нашим сетям не сможем, и именно поэтому мы приняли решение разделить трансформаторы Бзыбской подстанции. Полтора месяца назад мы обратились с письмом в Кабинет министров на предмет получения перетока из России 60 мегаватт по Бзыбской подстанции. Мы надеемся на нашего российского партнера в решении этого вопроса», - подчеркнул Аслан Басария.



Отдельно он остановился на работах, проведенных в системе низковольтной сети.



С июля только в рамках подготовки к зиме без плановых мероприятий было установлено 766 новых опор и построено 65,5 км линий различного класса напряжения.



В Сухумском районе установлено 70 опор, построено 7 км линий, в Очамчирском - 200 опор и 15 км, в Ткварчельском- 76 опор и 8 км, в Гудаутском районе установлено 180 опор и построено 20 км линий различного класса напряжения, в Гульрипшском районе – 50 опор и 3,5 км линий, в Гагрском районе – 190 опор и 18 км линий.



«Без помощи наших жителей нам сложно будет справляться с проблемами на низких линиях или как мы называем - в распределительных сетях. Зачастую для улучшения эксплуатации мы вынуждены переносить линии электропередач, проходящие по сложному рельефу, или трансформаторы на более открытое пространство, но граждане нам в этом препятствуют», - посетовал Басария.



По его словам, энергетики принимают технически правильное решение и граждане должны понимать ситуацию, потому что это все делается для более надежного электроснабжения.



Глава «Черноморэнерго» призвал жителей Абхазии расчистить траву и подрезать деревья под линиями электропередач, проходящих перед домами или через их участки.



«Во многих селах жители помогают нашим сотрудником в расчистке просек. В этом по всей республике задействовано всего 50 человек, а объем работ, как вы сами видите из предоставленных мною цифр, очень большой. Поэтому мы надеемся на понимание наших граждан», - сказал Басария.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>