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    Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
    27.10.2017
    Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства

    В связи с Днем абхазского языка заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Петре Канкава вместе с представителями правительства Абхазии украсил цветами памятник абхазскому писателю и поэту Дмитрию Гулия.

    Заместитель государственного министра обратился к собравшимся с речью, и заявил, что данное мероприятие является одним из тех, что было запланировано, и осуществлено в рамках недели абхазского языка. По его словам, для грузинской государственности абхазский язык является крайне важным, и это подтверждает тот факт, что годами ранее наряду с грузинским абхазский язык по конституции был признан вторым государственным языком.

    "Мы собрались здесь для того, чтобы заботится об абхазском языке, и продолжить то национальное дело, которому была заложена основа в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили с 1918 года, и что делал сам Дмитрий Гулия, в 1924-1926 годы он сам преподавал молодежи абхазский язык.

    В своих трудах он не раз подчеркивал, насколько большую роль внесли абхазы в единство, силу, и развитие Грузии"- заявил Петре Канкава.

    У памятника Гулия ученики прочитали стихи поэта на абхазском языке.


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