Президент Науру Барон Вака намерен посетит оккупированную Россией территорию Грузии. В частности, с 12 по 13 ноября президент Науру побывает в Абхазии.



Как сообщает абхазская сторона, между Бароном Вака и лидером абхазских сепаратистов Раулем Хаджимба пройдут переговоры. Стороны обсудят «состояние и перспективы двустороннего сотрудничества»



В состав делегации президента Науру также входят депутат Парламента, министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, депутат Парламента, советник Президента по особым поручениям Милтон Дьюб, Постоянный представитель Республики Науру при ООН Марлен Моузес.



Напомним, что Науру является одним из пяти государств, признавших независимость оккупированной грузинской территории.









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