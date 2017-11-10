В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна

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10.11.2017 В Сухумском морском порту, в операционной акватории грузового района и порта укрытия, ГК «Абхазское морское пароходство» проводит дноуглубительные работы.



Начальник отдела эксплуатации и механизации грузовой и коммерческой работы Саид Шелия проинформировал о ходе работ: «В целях повышения безопасности мореплавания и улучшения качества обслуживания судов проводится ряд работ, направленных на углубление морского дна и увеличение пропускной способности перегрузочного комплекса. В данный момент проводятся дноуглубительные работы, что улучшит условия стоянки судов. В районе порта укрытия планируется довести отметку глубин до 4 метров, что в свою очередь, обеспечит спокойный проход водных масс реки Адзяпш, затапливающей по пути следования отдельные района города. В перегрузочном комплексе порта нужно будет очистить дно до глубины 5 метров и параллельно провести работы по удлинению причальной стенки до 180 метров. Это позволит единовременно ставить под терминальную обработку два крупнотоннажных судна».



Кроме того, Саид Шелия сообщил о проведенной модернизации и о капитальном ремонте мобильной техники в Очамчирском порту: «Также, проведены дноуглубительные работы в Очамчирском порту, что позволит принимать у восточного причала порта суда с большим грузом. Была закуплена современная механизация под восточный причал, которая обеспечит грузопоток до 2-х миллионов тонн в год».



При этом Саид Шелия подчеркнул, что согласованы места сброса собираемого ила, который предварительно будет отделен от мусора. Сброс грунта производится на глубину 100 метров, уже за пределами Сухумской бухты. На данный момент работы продолжаются, всего планируется вывезти до 230 тыс. куб/м грунта».









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