Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги

10.11.2017 Супруга народного артиста СССР, знаменитого вахтанговца Владимира Этуша сообщила, что им полностью вернули все пропавшие деньги. Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о мошенничестве по факту хищения крупной суммы денег у актера Владимира Этуша.



«Сегодня нам полностью возмещен материальный ущерб. Деньги вернулись к своим законным хозяевам», - сообщила Елена Этуш, отметив, что все средства находятся в «Сбербанке», информирует РИА Новости.



Ранее сообщалось, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей. Еще в 2013 году актер решил вложить крупную сумму, помочь ему выгодно пристроить за границей эти средства вызвался бывший глава абхазского т.н. нацбанка Даур Барганджия. Супруги отдали ему деньги, а когда попросили вложенное якобы в швейцарский банк вернуть, получили отказ.



Тверской суд Москвы 25 октября санкционировал арест до 18 декабря бывшего председателя Нацбанка Даура Барганджия, подозреваемого в хищении денежных средств. Сам Барганджия заявил, что взял деньги в долг и у него есть действующий договор займа до декабря.









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