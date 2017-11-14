Грузия осуждает визит президента Науру в оккупированную Россией Абхазию

МИД Грузии отреагировал на визит президента Науру в оккупированную Абхазию, и проинформировал об этом международное содружество.



"Мы осуждаем визит президента Науру в Грузию, на оккупированную Россией территорию, что является грубым нарушением международного права.



Науру, наряду с Венесуэлой и Никарагуа, являются теми исключениями, которые, к сожалению, полным игнорированием международного права и норм под влиянием и давлением России по сегодняшний день признают т.н. независимость оккупированных территорий Грузии. Попытки Российской Федерации, представить оккупированные регионы независимыми государствами, и содействовать их контактам на международной арене, никогда не допустит международное содружество, которое твердо поддерживает территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, и не признает государства, созданные с применением силы, и в результате этнической чистки.



А также вместе с Россией другие государства, которые признают, и развивают нелегитимные контакты с оккупированными регионами, будут находиться под международным давлением до тех пор, пока не признают международные принципы и нормы.



Министерство иностранных дел Грузии моментально отреагировало, и проинформировало международное сообщество в связи с этим незаконным визитом"- заявили во внешнеполитическом ведомстве Грузии.











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