В селе Тагилони оккупированного Гальского района закрыли базовую школу

В селе Тагилони оккупированного Гальского района оккупационный режим закрыл базовую школу. Т.н. официальный указ директор школы пока не получал, однако представители де-факто администрации уже распределили часть учеников и учителей в среднюю школу Тагилони и Набакеви – информацию подтверждает заместитель министра образования и культуры Абхазии Бесик Одишария. Однако, по его словам, директор школы официально до сих пор не получил т.н. распоряжение о закрытии школы.



В базовой школе (9 классов) села Тагилони оккупированного Гальского района по состоянию на сентябрь учились 23 ребенка и 12 педагогов.



В результате т.н. оптимизации, 15 учеников были зачислены в среднюю школу Тагилони, 8 учеников – в 13-ую школу села Набакеви. По разным школам распределили и учителей. Однако вопрос о переводе 5 из них пока не решен. Они пенсионного возраста.



Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявляет, что до конфликта в Гальском районе функционировали 58 публичных школ, а со временем, их количество снизилось до 31.



«К сожалению, эта тенденция продолжается. Мы поставили вопрос и на встрече IPRM и зафиксировали свой протест. Работа с нашими партнерами направлена на то, чтобы сдержать этот процесс», — заявила Кетеван Цихелашвили.









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