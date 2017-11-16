Омбудсмен опубликовал отчет о проблемах учащихся на оккупированных территориях

16.11.2017 Народный защитник опубликовал отчет по проблемам и вызовам населения в пострадавших от конфликта регионах. Согласно отчету, закрытие двух переходов сепаратистской властью в оккупированной Абхазии фактически прекратило передвижение учеников. Небольшая часть детей перешла в школы, действующие на оккупированной территории, а большинство остается у родственников на контролируемой территории Грузии, и только в субботу-воскресенье возвращается домой повидаться с семьей.



Согласно омбудсмену, в 2015-2016 учебном году из Хурчи в село Набакеви Гальского района ходили пять учеников, в 2016-2017 году - четыре, а в текущем учебном году –ни один. Из села Отобая Гальского района в село Ганмухури Зугдидского муниципалитета в 2015-2016 учебном году ходили 15 учеников, в 2016-2017 году - семнадцать, а в текущем году, предположительно - ни один.



Согласно отчету народного защитника, если в 2016 году из оккупированного Набакеви в селе Хурча числились 11 воспитанников детского сада, в 2017 году их число сократилось до двух, между тем в Набакеви нет детского сада. По тому же отчету, аналогичная ситуация также и в детском саду села Орсантия.



В отчете омбудсмен пишет, что для детей, проживающих в Гальском районе, гораздо больше осложнилось включение в проекты и тренинги. Эти ограничения передвижения и развития, согласно омбудсмену, надо оценивать как нарушение прав детей.









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