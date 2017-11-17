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    О язычестве «православном», но не абхазском... - русско-церковный вандализм в Абхазии (+фото)
    17.11.2017
    Очередной вандализм в Абхазии, которым возмущены уже и абхазские священнослужители. Дело касается Драндского храма. О фактах вандализма в этом древнем памятнике православия пишет иеромонах Давид Сарсания в Фейсбук.

    Приводим его заявление полностью:

    "Поражаюсь тем метаморфозам, которые наблюдаю за последние годы в Драндском храме. Наверное все помнят историю о том, как на месте древне-христианской крещальни (баптистерий) был сооружён новодел-бассейн и это вызвало отрицательную реакцию в нашем археологическом сообществе. Священник Андрей Струцкий тогда ни у кого не спрашивал разрешения заливать бетонную конструкцию на месте археологического памятника в этом храме. В итоге ему было рекомендовано демонтировать бассейн.

    Сегодня на территории храма активно ведётся строительная деятельность, но какая?! Например, сооружена купальня на "источнике" в честь святого мученика Никиты. Возникает вопрос, с каких пор там "забил" этот источник, и как давно там так усердно почитается этот святой, на иконе которого изображается даже изгоняемый демон.

    В самом храме, который по-разному датируется VI - VII веками, мы можем увидеть множество новых икон, также увешанных множеством лампад. Обычно так делают у особо почитаемых святых икон, известных фактами чудотворения и исцелений. Но в Драндском храме большие иконы написанные достаточно примитивно, просто заполняют пространство и создают впечатление особого места, наподобие Иерусалима и Вифлеема, также со множеством лампад. Эти лампады висят на специальных перекладинах, которые !!! закреплены в плинфу (кирпич) 1500 летнего возраста в стенах храма, а точнее высверлены. Полагаю, что подобные ремонтные работы должны были согласовываться с министерством культуры и историко-архитектурного наследия. А если это не так, то название таким действиям - вандализм!

    На месте баптистерия теперь лежит деревянное покрытие, на котором просто установлена скамья. Сбоку в нише находятся фрагменты каменного орнамента храма без нумерации (то есть не инвентаризованы)!

    Зато в притворе ведётся активная торговля бытовой косметикой изготовленной по благословению "Драндского монастыря"!

    И как вам язычество со всеми этими атрибутами?!", - пишет Сарсания, и приводит фотографии, снятые в Драндском храме.


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