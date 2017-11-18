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    Создается «Центр культуры и искусства Абхазии»
    18.11.2017
    Правительство Автономной республики Абхазия аннулирует три юридических лица общественного права и на их базе создает одно.

    Киноцентр «Грузинский фильма – Абхазия», центр творчества молодежи и издательский центр Абхазии будут преобразованы в юридическое лицо «Центр культуры и искусства Абхазии».

    Реорганизация объявлена постановлением правительства Абхазии.

    По распоряжению правительства Абхазии, контроль над Центром будет осуществлять Министерство культуры и образования Абхазии, которое до 1-го декабря должно представить устав Центра, а до 31 – го декабря провести конкурс, чтобы избрать руководителя Центра культуры и искусства Абхазии.


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