Создается «Центр культуры и искусства Абхазии»

Правительство Автономной республики Абхазия аннулирует три юридических лица общественного права и на их базе создает одно.
Киноцентр «Грузинский фильма – Абхазия», центр творчества молодежи и издательский центр Абхазии будут преобразованы в юридическое лицо «Центр культуры и искусства Абхазии».
Реорганизация объявлена постановлением правительства Абхазии.
По распоряжению правительства Абхазии, контроль над Центром будет осуществлять Министерство культуры и образования Абхазии, которое до 1-го декабря должно представить устав Центра, а до 31 – го декабря провести конкурс, чтобы избрать руководителя Центра культуры и искусства Абхазии.