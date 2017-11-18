Создается «Центр культуры и искусства Абхазии»

Правительство Автономной республики Абхазия аннулирует три юридических лица общественного права и на их базе создает одно.



Киноцентр «Грузинский фильма – Абхазия», центр творчества молодежи и издательский центр Абхазии будут преобразованы в юридическое лицо «Центр культуры и искусства Абхазии».



Реорганизация объявлена постановлением правительства Абхазии.



По распоряжению правительства Абхазии, контроль над Центром будет осуществлять Министерство культуры и образования Абхазии, которое до 1-го декабря должно представить устав Центра, а до 31 – го декабря провести конкурс, чтобы избрать руководителя Центра культуры и искусства Абхазии.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>