Цихелашвили допускает участие грузинских и абхазских специалистов в процессе исправления мемориала в Килмарноке

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18.11.2017 В процессе исправления мемориала в Килмарноке могут участвовать грузинские и абхазские специалисты - Цихелашвили



Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили считает, что мемориал погибшим в войне в Абхазии 19912-1993 гг должен быть возвращен на место.



Цихелашвили выразила готовность к сотрудничеству с британской стороной в данном вопросе. Кроме того, Цихелашвили сделала заявление о необходимости подключения к процессу грузинских и абхазских специалистов.



"В ходе военных действий в Абхазии в 1992-1993 годах, которые никогда не должны были произойти, к несчастью, погибли тысячи людей, грузины и абхазы. Для семей и близких погибших их память всегда будет дорогой, а боль - незаживаемой. Это наша общая трагедия и боль, и у всех болит одинаков. Это тяжелейшая человеческая трагедия.



"Именно для того, чтобы никогда не допустить кровопролития, войны, противостояния, которые одинаково наносят ущерб нам, и чтобы наши дети имели мирное и развитое будущее, мы должны пойти по пути примирения. Примирение же в первую очередь подразумевает восстановление путей друг к другу, возвращение доверия, взаимопонимания, взаимоуважение боли друг друга.





Поэтому считаю, что в шотландском городе Килмарнок вновь должен быть размещен мемориал. МИД сделал заявление, что получил такое обещание от местной власти Килмарнока. Уверена, можно найти форму, которая выражает общую боль, что будет приемлема для всех сторон, которая переживает эту боль. В этом вопросе мы готовы к сотрудничеству с британской стороной. Более того, считаю, что можно подключить к этому процессу грузинских и абхазских специалистов", - заявила госминистр.









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